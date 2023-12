Elversberg Ex-Schweicher Schleimer und Nürnberg siegen in Elversberg

Als Lukas Schleimer nach gut einer Stunde den Rasen der Ursapharm-Arena an der Elversberger Kaiserlinde betrat, bekam der 1. FC Nürnberg das Spiel am Sonntagnachmittag langsam wieder etwas mehr in den Griff. „Er hat uns mehr Intensität gegeben. Wenn wir den Ball gewonnen haben, war Lukas immer wieder an unseren Offensivaktionen beteiligt“, wusste sein Trainer Cristian Fiel nach dem 1:0 im Saarland und freute sich über den gelungenen Auftritt des gebürtigen Trierers. Am Dienstag, beim 0:2 im DFB-Pokal in Kaiserslautern, habe der am Tag vor dem Match in Elversberg 24 Jahre alt gewordene Schleimer noch etwas müde gewirkt. „Umso besser, dass er jetzt so performt hat“, sagte Nürnbergs Trainer.