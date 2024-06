Kündigungs-Prozess Es geht um mehrere Millionen Euro: Fall El Ghazi beschäftigt Trierer Sportanwalt weiter

Als sich der Trierer Sportanwalt Alexander Bergweiler am Mittwochmittag nach dem Kammertermin am Arbeitsgericht Mainz zum EM-Gruppenspiel der Deutschen gegen Ungarn Richtung Stuttgart aufmachte, hatte er kein Ergebnis in der Aktentasche. Der Fall El Ghazi geht in die nächste Runde – spätestens am 12. Juli wird eine Entscheidung fallen. Die Verhandlung am Mittwoch brachte keine Lösung. Im Januar war bereits ein Gütetermin gescheitert.