TV-Interview Der Fall El Ghazi: Wie politisch dürfen Profi-Sportler sein?

Trier/Mainz/Koblenz · An der aktuellen Auseinandersetzung rund um Social-Media-Posts des (ehemaligen) Offensivspielers des Bundesligisten FSV Mainz 05 zum Krieg in Nahost entzündet sich eine Debatte, inwieweit sich etwa Fußballer in politische Diskussionen einmischen dürfen. Auf Ballhöhe an dieser Grenze zwischen Meinungsfreiheit auf der einen sowie Arbeits- und Strafrecht auf der anderen Seite ist der Trierer Anwalt und Spielerberater Alexander Bergweiler. Im TV-Gespräch ordnet er verschiedene Facetten des heiklen Themas ein.

10.11.2023 , 11:14 Uhr

Der Trierer Anwalt und Spielerberater Alexander Bergweiler macht deutlich, dass der Fall des Profi-Fußballers Anwar El Ghazi durchaus kompliziert ist. Foto: Yousef Hakimi

Nach einem Social-Media-Post zum Angriff der Hamas auf Israel wurde der Mainzer Offensivspieler Anwar El Ghazi erst freigestellt, ehe er nach einer arbeitsrechtlichen Abmahnung wieder hätte am Trainingsbetrieb teilnehmen dürfen. Schließlich kam es doch zu einer fristlosen Kündigung. Was macht den Fall so kompliziert?