Fußball-Torwart spielt bei Profis mit Ritzy Hülsmann, die „Bayern-Latte“ aus Trier

Es war zwar „nur“ ein Freundschaftsspiel gegen eine Fan-Auswahl, für Tom Ritzy Hülsmann hatte die Partie am Samstag in Südtirol aber einen ganz besonderen Stellenwert. Beim 6:1-Sieg in Kaltern stand er rund 75 Minuten lang zwischen den Pfosten, ehe ihn A-Jugend-Schlussmann Max Schmitt ablöste. Nervös sei er nicht gewesen, beteuert Hülsmann. „Es war die Vorfreude, mit Thomas Müller in einer Mannschaft zu stehen.“ Beim Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 war er machtlos. „Vielleicht insgesamt fünf Aktionen“ habe er gehabt, berichtet der 19-Jährige.