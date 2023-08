Fußball-Bundesliga Update: Profivertrag für Trierer Torwart bei den Bayern

Auf der schmucken Sportanlage in Schöndorf im vorderen Hochwald legten die Hülsmänner ein paar Extra-Schichten hin – und stimmten sich auf die kommenden Herausforderungen ein. Den 8. Oktober hat sich Mutter Katrin bereits dick im Kalender angestrichen. Dann spielt Randy mit dem FCK in der B-Junioren-Bundesliga bei den Bayern. Auch Ritzy dürfte dann unter den Zuschauern sein. Es sei denn, er steht im Kader der Profis, die am selben Tag in Freiburg spielen. Vieles scheint noch möglich in der Torwartkarriere des Ritzy Hülsmann …