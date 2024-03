Fußball-Oberliga Bitburgs Abwehrspezialist punktet mit jahrelanger Auslandserfahrung

Mit nur 14 Punkten aus 24 Spielen ist die bisherige Bilanz des FC Bitburg in der Fußball-Oberliga geradezu niederschmetternd. Das jüngste 0:4 zum Auftakt nach der Winterpause gegen den FK 03 Pirmasens war symptomatisch für so manche Begegnung des Aufsteigers, wie auch Rechtsverteidiger Maximilian Koch weiß: „Wir haben es erneut eine ganze Weile lang gut gemacht, standen in der ersten Hälfte sicher. Doch dann haben wir wieder einige Gegentreffer kassiert, die wir durch leichtsinnige Fehler begünstigt haben.“