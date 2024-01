FC Bitburg im Wintercup Bitburgs Bierbrauer ist zurück – und trifft gleich wieder für ins Tor

Monatelang war er zur Tatenlosigkeit verdammt, musste verletzt von draußen zuschauen, wie seine Mannschaftskameraden in der Oberliga viele Pleiten einsteckten und nur wenige Erfolgserlebnisse feierten. Joshua Bierbrauer laborierte an einem Sehneneinriss im Adduktorenbereich. Ende August wurde er in Kaiserslautern operiert, tastete sich im Herbst über Laufeinheiten wieder ran – und ist nun wieder voll im Mannschaftstraining. Beim Wintercup im Sauertal sammelte der 29-Jährige rund 90 Einsatzminuten. Dabei wirkte er am Samstag beim 6:7 (1:1, 0:0) nach Elfmeterschießen gegen Victoria Rosport: (FCB-Tor in der regulären Spielzeit durch Faton Sulejmani) eine Stunde lang mit und kam tags darauf gegen den CS Grevenmacher in der 62. Minute ins Spiel. 19 Minuten später ballte er seine Fäuste und durfte über seinen Treffer zum 3:3 jubeln. Wenig später traf auch Fabian Fisch für die Bitburger, machte so den 4:3-Sieg und damit den dritten Platz beim Vorbereitungsturnier in Ralingen perfekt. „Es hat einfach mega viel Spaß gemacht, wieder auf dem Platz zu stehen. Wenn du dann auch noch triffst, ist es umso schöner“, sagte Bierbrauer kurz nach dem Abpfiff strahlend.