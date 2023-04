Hoffen auf die Sensation Das Pokalfieber in Bitburg steigt täglich

Ein Höhepunkt jagt beim FC Bitburg aktuell den nächsten: In der Rheinlandliga treten die Kreisstädter am Samstag, ab 15.30 Uhr, beim FSV Salmrohr an – und damit erstmals seit der Saison 1977/78 wieder. Seinerzeit duellierten sich die Teams beider Vereine noch in der drittklassigen 1. Amateurliga. Zwischenzeitlich trennten den phasenweise bis in die Kreisliga A abgesackten FCB und den FSV gleich mehrere Ligen. Nun gehen die Bitburger als Favorit ins Derby. Nach acht Siegen in neun ungeschlagenen Partien in diesem Jahr ist die Elf von Trainer Fabian Ewertz auf den zweiten Tabellenplatz vorgerückt. Dieser würde am Ende der Saison zu Aufstiegsspielen zur Oberliga berechtigen. Noch liegt der Fokus in der Bierstadt auf der Liga. Doch im Hintergrund sind die Vorbereitungen auf das Halbfinale im Rheinlandpokal in vollem Gange. Am Mittwoch, 19.30 Uhr, ist der zwei Klassen höher angesiedelte Regionalligist Rot-Weiß Koblenz zu Gast im Stadion Ost.