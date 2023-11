Fußball-Oberliga Vor dem Spiel des FC Bitburg gegen Karbach: Ewertz und die klare Ansage

Neue Anstoßzeit und anderes Spielfeld: Die anhaltenden Regenfälle in den vergangenen Tagen sind auch am Rasenplatz des Stadions Ost nicht spurlos vorüber gegangen. Deshalb wurde das Duell des FC Bitburg in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gegen den FC Karbach auf den benachbarten Kunstrasen verlegt. Gespielt wird aufgrund der nachfolgenden Partie der Frauen-Rheinlandligamannschaft gegen den FC Urbar (20 Uhr) eine halbe Stunde früher als geplant, also schon ab 17.30 Uhr.