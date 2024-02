Fußball FC Bitburg geht nach der Pause unter

Wer einen engagierten Auftritt des FC Bitburg im Nachholspiel gegen den Tabellenfünften FK 03 Pirmasens erwartet hatte, wurde am Samstagnachmittag nicht enttäuscht. Doch die Hoffnung auf ein Erfolgserlebnis platzte kurz nach der Pause: Der starke Rechtsaußen der Gäste aus der Schuhstadt, Tim Hecker, erzielte mit dem Außenrist in den Winkel das 0:2. Es war die Schlüsselszene einer Partie, in der Bitburg bis zur 40. Minute ordentlich verteidigt hatte.