Erster Sieg in Griffweite? Bitburgs Gast hat schon einen Trainerwechsel hinter sich

Die Stimmung in der Mannschaft könnte nach fünf zum Teil auch noch sehr hohen Niederlagen im bisherigen Verlauf der Fußball-Oberliga-Saison besser sein – daraus macht Fabian Ewertz, Trainer des FC Bitburg, vor dem Heimspiel am Samstag, 18 Uhr, im Stadion Ost gegen den SV Auersmacher keinen Hehl. Doch immerhin fühlte sich das jüngste 1:4 am Dienstag bei spielfreudigen und robusten Pirmasensern besser an als zuvor die Niederlage in gleicher Höhe gegen Dudenhofen. Die Bierstädter trugen auf der Husterhöhe ihren Teil zu einem munteren Spiel bei und verloren am Ende etwas zu hoch. „Wir sind defensiv leider zu anfällig. Das müssen wir dringend abstellen“, weiß Ewertz, wo neben der schwachen Verwertung von glasklaren Torchancen derzeit am meisten der Schuh drückt. Eine passende defensive Formation hat er in der Abwehrreihe noch nicht gefunden.