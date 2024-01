Fußball-Oberliga FC Bitburg: So wollen die Eifel-Kicker das Unmögliche möglich machen

Nur einen einzigen freien Tag gewährt Fabian Ewertz seinen Mannen in der ersten Woche der Wintervorbereitung. Der Trainer des Tabellenschlusslichts der Fußball-Oberliga weiß, dass „uns noch jede Menge Arbeit bevorsteht“. Als Aufsteiger hat der FC Bitburg in den bisherigen 23 Spielen gerade mal 14 Punkte gesammelt. 14 Zähler rangieren die Bierstädter hinter einem auch nur möglicherweise am Ende rettenden Platz. „Realistisch betrachtet müssen wir uns darauf einstellen, nächste Saison wieder in der Rheinlandliga zu spielen“, sagt Ewertz.