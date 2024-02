Fußball-Oberliga Testspiel-Turbulenzen: So plant Bitburgs Trainer jetzt

Was die Testspiele angeht, muss der FC Bitburg in seiner Wintervorbereitung so manche Unwägbarkeit meistern: Mitte Januar wurde die Partie gegen Rheinlandliga-Tabellenführer SG Schneifel wegen widriger Platzverhältnisse abgesagt. Das für Mittwoch geplante Duell mit der ebenfalls klassentieferen FSG Ehrang/Pfalzel fiel aus, weil sein Trainerkollege Fabio Fuhs ihm zwar signalisiert habe, trotz Personalengpässen zwar noch ein Team auf die Beine stellen zu können, davon aber wohl die Hälfte nur aus der zweiten Mannschaft käme, berichtet FCB-Coach Fabian Ewertz. Mit der Konkurrenzfähigkeit der Trierer wäre es dann so eine Sache gewesen… Zudem sagte A-Ligist SG Badem/Kyllburg/Gindorf die eigentlich für Samstag vorgesehene Begegnung in Bitburg mangels ausreichender Spielerdecke ab. Schnell hat Ewertz darauf reagiert: Freitag, 20 Uhr, tritt nun Rheinlandligist Rot-Weiss Wittlich auf dem Kunstrasenplatz des Stadions Ost an. Einen Tag später als ursprünglich geplant geht’s zum Luxemburger Zweitligisten Berdenia Berburg (Samstag, 13.30 Uhr).