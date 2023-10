Fußball-Oberliga Wie Hoor mit dem FC Bitburg seinen Ex-Club bezwingen will

Fünf Jahre stand David Hoor in Diensten des 1. FC Kaiserslautern. Von der C- bis zur A-Jugend wurde der Defensivspezialist im Nachwuchsleistungszentrum der Roten Teufel auf dem Fröhnerhof ausgebildet. Im Sommer zog es ihn zurück in die Heimat. Mit dem FC Bitburg trifft der 19-Jährige nun auf seinen Ex-Club. Sonntag, 13 Uhr, empfangen Hoor und der Aufsteiger im Stadion Ost die U21 des Zweitligisten aus der Pfalz.