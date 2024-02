Fußball FC Bitburg: Zwischen Blitztor und einem „Riesenbock“

Immer diese schlimmen individuellen Fehler: Schon mehrfach haben dem Tabellenletzten in den bisherigen 23 Oberligaspielen grobe Schnitzer sehr zu schaffen gemacht. Ein solcher verhinderte am Samstag im Finale um den Lotto-Rheinland-Pfalz-Cup in Baumholder möglicherweise auch den Turniersieg. Inmitten der auf einmal 45 Minuten angesetzten Partie gegen Cosmos Koblenz leistete sich Leander Schwedler einen zu kurzen Rückpass auf Torwart Dominik Thömmes. Dieser erwischte den Ball zwar noch mit einer Grätsche, der Abpraller landete aber im Kasten des FC Bitburg. Solche ‚Riesenböcke‘ dürfen wir uns einfach nicht leisten. Das hat sich leider auch schon wie ein roter Faden durch den bisherigen Saisonverlauf gezogen. Wenn wir auf diesem Niveau erfolgreich sein wollen, müssen wir so etwas dringend abstellen“, unterstreicht Fabian Ewertz, der Coach der Bierstädter, im Vorfeld des ersten Punktspiels nach der Winterpause am Samstag, 14 Uhr, im Stadion Ost gegen den FK 03 Pirmasens. „Da gilt es, hinten sicher stehen. Pirmasens hat eine richtig gute Offensive“, warnt Keeper Thömmes. Doch er strahlt Zuversicht aus: „Wenn wir das Maximum abrufen, können wir auf jeden Fall ein Unentschieden oder auch einen Sieg einfahren.“