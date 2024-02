Vereinsleben Moderner Traditionsclub: Fortuna Fell feiert Jubiläum

Fell · Zum 100-jährigen Bestehen lässt es der SV Fortuna Fell krachen: Gleich drei Mal wird in den kommenden Monaten in größerem Rahmen gefeiert. Den Auftakt macht am Samstag, 17.30 Uhr, der Kommersabend im Silvanussaal.

21.02.2024 , 18:19 Uhr

Valentin Lay Foto: SV Fell

Der soziale Aspekt steht vom 3. bis 5. Mai beim Familienwochenende im Fokus. Das klassische Sportfest mit einer Reihe von Fußballspielen findet vom 23. bis 25. August statt.