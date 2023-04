Fußball Frank Hermes und sein Aus in der Südeifel

Mit einem denkwürdigen Spiel hat sich Frank Hermes als Trainer von der SG Südeifel-Ernzen verabschiedet: Nach gut einer halben Stunde führte sein Team am vergangenen Samstag bereits mit 3:0 beim FSV Eschfeld, kassierte dann aber noch vier Treffer und stand am Ende mit leeren Händen da. Just durch ein Eigentor von Matthias Urbany kamen die Isleker wieder in die Spur und profitierten später unter anderem auch noch von einem aus Südeifeler Sicht unglücklichen Handelfmeter.