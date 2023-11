Fußball Immer mehr Jugendspiele beschäftigen Sportrichter

Mehr zu tun als ihm recht ist hat seit Saisonbeginn Marco Kees. Der 28-jährige Wahl-Föhrener ist in der Spruchkammer des Fußballkreises Trier-Saarburg neben den Reserveklassen und Schiedsrichterangelegenheiten auch für die A-, B- und C-Jugend-Kreisklasse zuständig. Gibt es während oder rund um die Partien sportrechtliche Vergehen in diesen Bereichen, landen sie auf dem Tisch von Kees. Acht Mal habe die Kammer in den hiesigen Nachwuchsligen bereits auf eine Neuansetzung der Partie oder gar eine Wertung am grünen Tisch entscheiden müssen, so Kees. Mal habe ein Unparteiischer einem Jugendspieler irrtümlicherweise Gelb-Rot (was hier nicht zulässig ist) gezeigt – und immer wieder gebe es mit den Einsätzen von sogenannten Stammspielern Probleme. „Als solcher gilt, wer mehr als die Hälfte der ausgetragenen Pflichtspiele absolviert hat“, so Kees. In einer unteren Mannschaft (11er und 9er) dürfen bis zu zwei Stammspieler der oberen (ersten) Mannschaft eingesetzt werden, und im 7er-Team nur ein Stammspieler. In den letzten vier Punktspielen darf sogar überhaupt kein Stammspieler von oben mehr mitwirken.