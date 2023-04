Fußball Der Mann des schnellen Hattricks

Es ist auch für Luca Franzen eine außergewöhnliche Saison im Dress der SG Franzenheim/Schöndorf/Pellingen, die drei Spieltage vor Schluss bei acht Zählern Vorsprung auf Verfolger SG Fidei kurz vor dem Sprung in die A-Klasse steht. Und auch in einem anderen Wettbewerb läuft es optimal für die im Sommer erweiterte Spielgemeinschaft vom vorderen Hochwald: Es war ein verrückter Abend beim Halbfinalspiel im Kreispokal vor 16 Tagen gegen A-Ligist SG Thomm. Luca Franzen steuerte zum 5:1-Erfolg drei Treffer bei – und das innerhalb von drei (!) Minuten. „Solch ein Hattrick in so kurzer Zeit ist mir noch nicht gelungen. Einmal bin ich alleine auf den Thommer Torwart zugelaufen, ein weiteres Tor entstand nach einer Ecke aus dem Getümmel heraus und das letzte Tor habe ich nach einem Steilpass erzielt. Es war ein mega Erlebnis“, blickt der 24-jährige Angreifer voller Stolz und Begeisterung zurück.