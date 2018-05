später lesen Rheinlandpokal Frauenfußball: Drei Pokalfinals in Schweich Teilen

Es geht um den Pokalsieg im Rheinland – oder genau genommen um gleich drei Titel: Am Sonntag spielen die B7-Juniorinnen (ab 11 Uhr), die B11-Juniorinnen (13.30 Uhr) und die Frauen (16.30 Uhr) in Schweich ihren jeweiligen Rheinlandpokalsieger auf dem Kunstrasenplatz am Schulzentrum in Schweich aus.