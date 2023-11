Fußball Freude in Wittlich, Frust beim SV Tawern

Wenige Minuten vor dem Abpfiff war das per Zeitschaltuhr geregelte Flutlicht auf dem Kunstrasen am Wittlicher Bürgerwehr ausgefallen und konnte mangels Zugang so schnell auch nicht mehr eingeschaltet werden. Die Verbandsspruchkammer sah zunächst ein fahrlässiges Verhalten bei Rot-Weiß und sprach Andernach die Punkte zu. Vor dem Verbandsgericht, der letzten sportrechtlichen Instanz, wurden die Wittlicher aber rehabilitiert. „Wir konnten dem Verein den Flutlichtausfall nicht anlasten und haben das Urteil der Verbandsspruchkammer aufgehoben“, sagt Gerichtsvorsitzender Walter Schmengler auf TV-Anfrage. Bei der Sitzung in Koblenz bekam Rot-Weiß-Clubchef Hakan Yigit Rückendeckung von Anwalt Jan Salfer. „Das Gericht folgte unserer Argumentation, dass der Verein seiner Sorgfaltspflicht nachgekommen war, indem er die Stadt rechtzeitig auf eine möglicherweise über 22 Uhr hinausgehende Spielzeit aufmerksam gemacht hatte. Die Zusage der Stadt lag vor. Dem kann man dann normalerweise auch vertrauen. Zudem ging in der Vergangenheit noch nie was schief, wenn es um solche Verlängerungen der Flutlichtzeiten ging“, sagt der Wittlicher Jurist. Wichtig aus Sicht des Clubs: Wäre es in dieser Saison aus irgendeinem Grund zu einem weiteren Ausfall gekommen, der Rot-Weiß zuzurechnen gewesen wäre, hätte dies nach der Entscheidung der Spruchkammer zum Zwangsabstieg geführt. Das ist nun vom Tisch.