Fußball-Rheinlandpokal : Sie wollen die Heide zum Beben bringen

Trier-Ehrang Achte gegen vierte Liga, Feierabendkicker gegen Halbprofis: Die Rollen vorm Rheinlandpokal-Viertelfinale zwischen der FSG Ehrang/Pfalzel und Rot-Weiß Koblenz (Mittwoch, 19.30 Uhr, Ehrang) sind klar verteilt. Um den Gästen zumindest einen ungemütlichen Abend zu bereiten zu können, hat der A-Ligist sogar Eintracht-Pokallegende Rudi Thömmes eingeschaltet.

Wenn einer weiß, wie Pokalsensationen funktionieren, dann Rudi Thömmes: Im Dress des SV Eintracht Trier 05 erlegte er vor gut 20 Jahren die hochfavorisierten Bundesligisten Borussia Dortmund und Schalke 04 fast im Alleingang und sorgte so dafür, dass sich der SVE 1998 bis ins Halbfinale um den DFB-Pokal vorkämpfen konnte. Gegen Ende seiner aktiven Laufbahn kickte der heute 50-Jährige auch noch vor seiner Haustüre bei der FSG Ehrang und trainierte bis Sommer die zweite Mannschaft in der Kreisliga B Mosel/Hochwald. Als Co-Trainer der SV Elversberg kennt Thömmes auch den morgigen Pokalgegner der Ehrang/Pfalzeler von Rot-Weiß Koblenz, spielen beide Teams doch in der Regionalliga Südwest. „Ob Videos oder schriftliche Infos: Ich habe Kevin alles gegeben, was ich über Koblenz habe“, sagt Thömmes. FSG-Coach Schmitt fühlt sich denn auch gut vorbereitet. Seine Mannschaft, welche in der Kreisliga A Trier-Saarburg gerade den Herbstmeistertitel eingefahren hat, bittet er im Rahmen der Abschlusseinheit am heutigen Dienstagabend eigens zum Videostudium.