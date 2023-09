Fußball-Bezirksliga Wallenborner Drangphase kommt zu spät

Nachdem Nico Clausen mit dem Außenrist nach einer Ecke fast das 2:0 markiert und Wallenborns Luca Menzel mit einer Direktabnahme das Tor von Justin Hellenthal verfehlt hatte, wechselte sich Hesslein selbst ein und orientierte sich direkt ins Sturmzentrum. „Ich wollte die Bälle fest machen und nach langen Bällen mit meiner Kopfballstärke zum Abschluss kommen. Das hat leider nicht geklappt“, rechtfertigte der SG-Trainer seine ungewöhnlich frühe Hereinnahme (68.). An eine Blasius-Flanke wäre der 36-jährige frühere Eintrachtler fast noch herangekommen, hätte Hermes nicht in höchster Not geklärt. Nach Flanke von Jonas Häp flog ein Kopfball von Hesslein um zwei Meter in Rücklage am Tor vorbei.