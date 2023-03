Fußball-Bezirksliga Dreierpack von Aliu beim Wittlicher Kantersieg

Ein leistungsgerechtes 1:1-Unentschieden sahen die 100 Zuschauer auf dem Konzer Kunstrasen. Der SVK besaß im ersten Durchgang ein leichtes Chancenplus. So segelte ein Kopfball von Pascal Güth in der 31. Minute nach Freistoß von Neuzugang Robin Meyer aus fünf Metern nur denkbar knapp am Wallenborner Kasten vorbei. Doch in der 40. Minute war es dann soweit, als es Pascal Güth nach einer Ecke von Meyer per Volleyschuss krachen ließ – 1:0 (40.).