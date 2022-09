Fußball-Bezirksliga :

Spielerabgang bei der Mosella: Pünktlich zur Schließung des Transferfensters hat sich Schweichs Mittelfeldspieler Steve Kirchen zu einem Wechsel entschieden.

Der 27-Jährige wechselt in die vierte Luxemburger Liga zum FC Daring Echternach und folgt damit seinem sechs Jahre jüngeren Bruder und Torwart Mike Kirchen, der zu Saisonbeginn vom B-Ligisten SG Pölich-Schleich/Detzem nach Echternach gewechselt war. Trainer bei den Abteistädtern ist der in Schweich noch bestens bekante Georg Schanen. Trainer Thomas Schleimer: „Steve war mit seiner sportlichen Situation unzufrieden und hat sich dazu entschlossen, nach Echternach zu wechseln. Wir wünschen ihm alles Gute.“

Auswärtsanhang: Die Mosella freute sich bei ihrem Gastspiel in Arzfeld über lautstarke Unterstützung. Nach Angaben von Coach Thomas Schleimer begleiteten 80 Anhänger aus Schweich die Mannschaft und sorgten in einem eigens angemieteten Bus für einen „großen Support.“

Herber Rückschlag: Nach einem Zweikampf mit Saartals Lukas Kramp hat sich Kyllburgs Abwehrspieler Jonas Rees mit Verdacht auf Schlüsselbeinbruch schwer verletzt und wird nach Angaben von Trainer Roger Reiter monatelang ausfallen. Der 27-jährige Abwehrspieler war in der 55. Minute zunächst für den am Sprunggelenk verletzten Michael Thielen in die Partie gekommen und wurde in der 74. Minute wieder vom Feld genommen. Gute Besserung!