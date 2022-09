Fußball-Bezirksliga : Triple-Nils schießt Lüxem zum ersten Sieg

Der dreifache Torschütze Nils Thörner (Mitte) setzt sich gegen die Wallenborner Innenverteidigung mit Christopher Häb und Tobias Jung durch. Foto: TV/Jürgen C. Braun

WITTLICH-LÜXEM Fußball-Bezirksliga: Die SG Wallenborn kassiert beim 1:3 gegen den SV Lüxem die zweite Niederlage in Folge.

Premieren-Sieg für den neuen Trainer Oliver Hongla und damit auch der erste Dreier nach zuvor zwei Punkteteilungen für den SV Lüxem. Im Grünewald-Stadion oberhalb der Kreisstadt schickte der SVL am Sonntag die Gäste aus der Vulkaneifel von der SG Wallenborn mit 3:1 (2:1) geschlagen nach Hause. Für die Mannschaft von Interimstrainer Peter Löw war es die zweite Niederlage in Folge. Am verdienten Sieg des Gegners, so Löw, gebe es jedoch keine Zweifel.

Wenn ein neuer Coach eine Mannschaft übernimmt, dann ist es das Ziel aller Beteiligten, dass man dessen Handschrift auch möglichst bald erkennen sollte. In Lüxem scheint das bereits nach wenigen Wochen der Fall zu sein. „Geduldig sein“, war die Maxime, die Hongla, immer wieder in die Bemühungen seiner Mannschaft eingreifend, von der Seitenlinie aus in das Geschehen hinein rief. Er sei ein Freund von „strukturiertem Angriffsfußball“, erklärte der neue Mann an der Seitenlinie, und die Suche nach diesen Strukturen legten die Blauen auch auf den Platz.

Lüxem dominierte die ersten 45 Minuten, presste sehr hoch, ließ den Gegner, mit Ausnahme einer wuchtigen Flugkopfball-Einlage Wlodareks nach nur wenigen Minuten, kaum zu eigenen Aktionen kommen. „Wir haben eine wirklich schlechte erste Halbzeit gespielt“, gab Löw unumwunden zu. Die Folge waren die beiden Führungstreffer durch einen platzierten Linksschuss und einen gefühlvollen Heber von Sturmspitze Nils Thörner.

Der wechselte oft innerhalb seines Reviers, also des gegnerischen Strafraums, die Seiten. Mal kam er von links, mal von rechts, mal wurde er „bedient“, mal setzte er sich im Zweikampf gegen die nicht eben zimperliche Wallenborner Innenverteidigung durch. Dass der „Neuner“ der Gastgeber an diesem Tage mit drei Treffern für die Entscheidung sorgte, war also kein Zufall. Alles resultierte jedoch aus einem Teamwork, einem Mannschaftsprodukt.

Wallenborn hatte seine beste Phase nach dem Wiederbeginn in den ersten Minuten des zweiten Spielabschnitts. Das zu diesem Zeitpunkt überraschende 1:2 durch Peter Esch nach einem Missverständnis in der SVL-Defensive bescherte den Eifelern noch einmal neue Optionen. „Mit etwas Glück hätten wir heute hier etwas holen können, zumal wir ja auch noch an der Latte und am Pfosten scheiterten“, meinte Löw. Alles in allem jedoch sei der Erfolg der Gastgeber verdient gewesen.

Die Lüxemer grüßen nun nach dem vierten Spieltag, an dem sie einmal bereits aufgrund der ungeraden Zahl an Bezirksliga-Teams pausieren durften oder mussten, immer noch ungeschlagen aus dem gehobenen Mittelfeld heraus. Dem neuen Trainer kann das nur recht sein. „Es ist alles ein langwieriger Prozess, aber wir sind auf einem guten Weg.“

SV Lüxem: Stefan Stroh – Mathis Thörner, Jonas Adams, Florian Schmitt, Nils Thörner (90. Nils Valerius), Ruben Süß, Lukas Follmann, Mohammad Gaith Aswad, Abdul Karim Aswad (Erik Dippel), Raphael Ney (Nils Schermann), Benjamin Sorge (67. Alexander Mittler) - Trainer: Oliver Weslay Hongla.

SG Wallenborn: Luca Tom May – Tobias Jung, Fabian Hennen, Christopher Häb (62. Jonas Meyers), Vinzenz Klasen (60. Sebastian Hilgers), Benjamin Duckart, Sebastian Zimmer (85. Lukas Schmitz), Manuel Back, Bastian Blasius (85. Daniel Zunk), Kasper Wlodarek (78. Richard Schomers), Peter Esch - Trainer: Peter Löw.

Tore: 1:0 (8.), 2:0 (28.) und 3:1 (52.) Nils Thörner, 2:1 (33.) Esch

Schiedsrichter: Philipp Ulrich