Bezirksliga im Fokus : Bezirksliga im Fokus

Früher Dreifachwechsel: Zu einer ungewöhnlichen Maßnahme griff Geisfelds Spielertrainer Sven Gaspers beim 1:5 in Daleiden, als er bereits in der 35. Minute einen Dreifachwechsel vornahm und Christian Alt, Jannik Marx und Lorenz Schmitt in die Partie brachte.

„Das hatte rein taktische Gründe, weil wir in den ersten 35 Minuten gar keinen Zugriff hatten, ich ein Zeichen setzen und mit drei frischen Leuten einen Neustart hinlegen wollte. Das wurde danach auch besser, wir hatten in der 37. Minute die Riesenchance zum 1:2 und waren in einer guten Phase unterwegs. Das 0:3 kurz nach der Halbzeit hat uns dann aber das Genick gebrochen.“

Flutlicht bringt Erleuchtung: Das beim mit 5:4 in der Nachspielzeit gewonnene Match an der Zeltinger Brücke hatte für Zewens Trainer Patrick Zöllner eine selbsterklärende Ursache. In der 24. Minute wurde infolge der aufkommenden Dunkelheit (Anstoß 20 Uhr) das Flutlicht eingeschaltet. „Dann haben wir mehr gesehen und so auch zwei schnelle Tore geschossen. Obwohl das Flutlicht relativ gedämpft wirkte, hat es uns doch zu mehr Durchblick verholfen.“

Ein Neuer für Geichlingen: Weil sich vor der Partie in Wittlich (0:11) gleich acht Spieler aus unterschiedlichen Gründen abgemeldet hatten, haben die Verantwortlichen der SG Geichlingen kurzerhand reagiert und mit dem aus Portugal stammenden Luxemburger Diogo Barreiro Rodrigues einen zusätzlichen Spieler verpflichtet. Der 21-jährige Mittelfeldspieler kommt, wie Trainer Patrick Kettmann auch, vom Luxemburger Drittligisten FC Erpeldingen 72 und stand direkt in der Startelf. Trotz der zweistelligen Pleite bei RW ließen es sich die Eifeler nicht nehmen, gemeinsam mit den Spielern des Gegners der Säubrennerskirmes einen Besuch abzustatten. „Nach dem enttäuschenden Ergebnis war das dann mal ein angenehmer Abschluss für den Freitag“, konstatierte Kettmann augenzwinkernd.