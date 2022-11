Fußball-Bezirksliga : Fußball-Bezirksliga im Fokus

Vierfachknipser: Mit seinen vier Treffern hatte Yannick Lauer maßgeblichen Anteil am 5:1-Sieg von Rot-Weiss Wittlich in Schoden.

Damit schraubte der 25-jährige Torjäger seine Torquote auf 22 hoch. „Yannick hat sehr gut gearbeitet und stand dort, wo ein Torjäger stehen muss. Doch ich muss der gesamten Mannschaft ein Kompliment aussprechen, die in allen Mannschaftsteilen sehr gut gearbeitet und Yannick so auch viele Bälle aufgelegt hat“, lobt Trainer Karl-Heinz Gräfen.

Hartnäckiger Jäger: Die TuS Mosella Schweich erweist sich als hartnäckiger Jäger von RW Wittlich. So übersprang das Team von Thomas Schleimer auch die hohe Auswärtshürde in Geisfeld und gewann im Hochwald mit 3:1. So siegte der TuS nach dessen Auftaktniederlage (1:2) gegen Wittlich zwölf Mal in Folge. Beide Spitzenteams treffen am 4. Dezember erneut aufeinander.

Verletzungsmisere: Die SG Kyllburg ist nicht zu beneiden. Fehlten in den Vorwochen bereits fünf Stammspieler aus Verletzungsgründen längerfristig, so gesellten sich im Heimspiel gegen Hetzerath zwei weitere Akteure hinzu. Yannick Mohr musste in der 25. Minute mit einem Rippenbruch ins Krankenhaus und fällt für den Rest der Hinserie aus. Mit Pascal Espinosa (Kniebeschwerden) kam der nächste Ausfall hinzu. „Hast du die Seuche am Fuß, hast du die Seuche am Fuß“, sagte Trainer Roger Reiter. Einziger Lichtblick ist die Rückkehr von Kapitän Felix Leuschen. Der hatte gegen Hetzerath einen zehnminütigen Kurzeinsatz.

Letzter Einsatz: Schillingens Defensivakteur Lukas Thome wird ab sofort nicht mehr im Aufgebot der Hochwälder stehen. Er geht aus beruflichen Gründen nach Hamburg.

In der Warteschleife: Einige Konzer Spieler sind derzeit noch verletzt, in der Rekonvalsenzenz oder haben sich in die zweite Mannschaft verabschiedet. So bat Kai Werner jüngst zum persönlichen Gespräch bei Trainer Thomas Berens und wird in Folge dessen ab sofort aus zeitlichen Gründen – Werner ist gleichzeitig Trainer der B-Jugendmannschaft – nur noch in der zweiten Mannschaft spielen. Nach langer Verletzungspause (Knie) wird Tim Laudwein in der kommenden Woche wieder ins Lauftraining einsteigen. Auch Hamza Mato befindet sich nach Behandlung seines Beckenschiefstandes und einer Leistenentzündung wieder im Trainingsprozess. Ensa Ceesay kehrt nach Absolvierung seiner Ausbildung zum Krankenpfleger und vieler Spätdienste ins Teamtraining zurück. (L.S.).

