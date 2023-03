Fussball-Bezirksliga Bezirksliga im Fokus

An die Stelle von Co-Trainer Christian Görgen (will ebenfalls pausieren, eventuell als Kindertrainer noch zur Verfügung stehen) rückt Robin Moser. Wahlen kommt aus Farschweiler. Der 38-jährige B-Lizenzinhaber hat einige Erfahrungen gesammelt. Nach Stationen in der Jugend von Eintracht Trier und CS Grevenmacher hat er zuletzt die zweite Mannschaft des Luxemburger Erstligisten US Hostert trainiert. Bezirksliga-Erfahrung bringt Moser mit. Der 26-jährige Hermeskeiler, der auch Jugendmannschaften der Schweicher Mosella durchlaufen hat, war früher bei der SG Rascheid aktiv und spielt aktuell beim Saarlandligisten VfL Primstal. In der kommenden Saison werde der TuS weiter eigenständig antreten, betont der Sportliche Leiter Christian Breit. Dazu würden die Kaderplanungen in den nächsten Wochen intensiviert.