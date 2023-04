Trainer-Quartett verlängert: Ihre weitere Zusammenarbeit über den Sommer hinaus hat das Trainerteam der SDG Daleiden angekündigt. So stehen Chefcoach Andreas Theis, der sich dann mehr an der Seitenlinie statt auf dem Platz sieht, sowie dessen drei Co-Trainer Joschka Trenz, Florian Moos und Andreas Munkler in dieser Konstellation weiterhin bereit.