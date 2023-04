Fußball-Bezirksliga Fußball-Bezirksliga im Fokus

Als Co-Trainer fungiert der ebenfalls vom Mosel-B-II-Ligisten SV Lüxem II kommende Tim Schabbach. Klaas‘ bisheriger Co-Trainer in Lüxem, Marco Hoffmann, wechselt ebenfalls, bleibt aber als Spieler dabei und wird von Jonas Adams komplettiert. Zudem rückt Thomas Kappel, vormals Interimscoach und Torwarttrainer, in dieser Funktion ins Trainerteam. Von der SG Zell/Bullay wechselt Jason Oetzel nach Enkirch. Dessen jüngerer Bruder Steven kommt aus der A-Jugend. Darüberhinaus bleiben David Böhm, Luis Müllers und John Stanton dabei. Aus der A-Jugend rücken zudem Paul Fütterer, Julius Niedersberg und Labinot Xhemajili auf. Die Leistungsträger André Benzarti, Niklas Stephan, Marius Bach, Felix Hieke, Maximilian Filzen und Felix Claus bleiben an Bord. Verlassen werden die SG Niklas Servatius und Marius Cullmann, die sich dem Mosel-A-Ligisten SV Wittlich anschließen, sowie Alexander Klein, der bei Rot-Weiss Wittlich seine Zusage gegeben hat. Dieter Kaiser und Ralf Pauly, die derzeit die sportliche Leitung innehaben, werden in der neuen Saison von Mark Beitzel und Philipp Irmisch unterstützt.