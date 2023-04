Fußball-Bezirksliga im Fokus Fußball-Bezirksliga im Fokus

Trier · Der Dank an den Gegner und zwei Jokertore: Zewens Partie bei der SG Geichlingen wurde aufgrund der Feierlichkeiten von Stürmer Erik May, der am Samstag gemeinsam mit seiner Frau seinen 30. Geburtstag beging, eigens auf den Mittwoch vorgezogen.

23.04.2023, 19:31 Uhr

Von Lutz Schinköth

„Der Dank geht an die Verantwortlichen der SG Geichlingen, die uns diese Verlegung ermöglicht haben“, wusste Trainer Patrick Zöllner. Erfreulich auch für den Coach, dass „beide Einwechselspieler Justus König und Paul Fusenig getroffen haben. Die beiden Youngster haben das Spiel gedreht und es am Ende auch entschieden. Der Vater von Paul Fusenig, Cornel, hat extra eine Kiste Bier an die Mannschaft ausgegeben, weil er es vom Taschengeld seines Sohnes vorgestreckt hat.“