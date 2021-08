Region : Prominente Neuzugänge sorgen für Aufsehen

15 Jahre spielte Christoph Anton für Eintracht Trier. Nun zieht es ihn zurück zu seinen fußballerischen Wurzeln: Bei der SG Saartal Schoden fungiert der 29-Jährige als Spieler-Co-Trainer. Foto: TV/HANS-KRAEMER

Region Fußball-Bezirksliga: Rot-Weiß Wittlich, Saartal Schoden und Ehrang/Pfalzel sind die Topfavoriten. Namhafte Spieler ein Beleg für hohe Ambtionen.

Geht es nach der Saisonprognose der Bezirksligisten, kommt es in der neuen Saison zu einem spannenden Titel-Dreikampf von Rot-Weiß Wittlich, der SG Saartal Schoden und der FSG Ehrang/Pfalzel. Das Trio war bereits sehr ambitioniert in die vergangene Corona-Abbruchsaison gegangen. In der langen Wartezeit seit den letzten Spielen Ende Oktober wurden die nun erneut favorisierten noch einmal verstärkt.

Für Aufsehen sorgten dabei besonders die Transferaktivitäten von Rot-Weiß Wittlich: Mit Angreifer Sebastian Szimayer wurde ein 31-jähriger Ex-Drittligaprofi verpflichtet. Der gebürtige Heilbronner wechselte vom luxemburgischen Erstligisten FC Una Strassen. Wittlichs Sportchef Mehmet Akin freut sich: „Mit Sebastian haben wir einen Topmann mit sehr viel Erfahrung verpflichten können. Er wird die Qualität und Durchsetzungsfähigkeit im Angriff spürbar erhöhen.“ Szimayer lebt in Trier-Tarforst und arbeitet bei einem regionalen Anzeigenblattverlag. Den Aufwand mit viermal Training pro Woche und Spiel wollte er nun nicht länger betreiben. „Meine Frau, eine gebürtige Triererin, und ich haben entschieden, unseren Lebensmittelpunkt in Trier zu sehen und planen nach der Geburt unseres ersten Kindes weiteren Nachwuchs.“ Der Aufwand, nach der Arbeit noch 65 Kilometer ins Großherzogtum zum Training zu fahren, sei „einfach zu groß“. Zudem reizen Szimayer „das Konzept und die Strukturen bei Rot-Weiß. Die Gespräche dort haben mir sehr gut gefallen und auch die professionelle Einstellung von Trainer Frank Meeth zum Fußball“. Bei der TSG Hoffenheim und beim SV Wehen Wiesbaden ausgebildet, war Szimayer später unter anderem für die SG Sonnenhof Großaspach, Waldhof Mannheim, die SpVgg Neckarelz, Hessen Kassel und Eintracht Trier (jeweils in der Regionalliga) sowie für Rot-Weiß Erfurt am Ball. Seine Bilanz: 27 Drittligaspiele (27 Einsätze/drei Treffer) und 219 Partien in der Regionalliga (50 Tore). Hinzu kommen 60 Spiele in der Luxemburger BGL-Ligue, in denen er 15 Mal erfolgreich war.

Info Mit „Anstoß extra“ fit in die neue Saison gehen Damit Sie, liebe Leser, vor dem Saisonstart in den regionalen Amateurfußballligen wissen, was sich bei den Clubs getan hat, veröffentlichen wir nun Schritt für Schritt die Steckbriefe der Mannschaften aus der Region – von der Oberliga bis hinunter zur Kreisklasse. Die Daten basieren auf den Angabenm der Vereine auf unserem Online-Sportportal www.fupa.net/volksfreund. Bisher erschienen: Rheinlandliga (TV vom 2. August). Morgen geht’s mit der A-Liga Eifel weiter.

Auf viele Jahre in der Regional- und Oberliga bei Eintracht Trier und ein Jahr bei Union Titus Petingen in der höchsten Spielklasse des Großherzogtums kann ein weiterer prominenter Neuzugang eines Bezirksligisten zurückblicken: Christoph Anton (29) kehrt nach insgesamt 15 Spielzeiten beim SVE zurück zu seinem Heimatclub SV Schoden und fungiert nun als Spieler-Co-Trainer bei der SG Saartal, die sich im Gegensatz zu Rot-Weiß Wittlich (Ziel: Aufstieg) und der FSG Ehrang/Pfalzel (will unter die ersten Drei kommen) mit offiziellen Erwartungen (einstelliger Tabellenplatz) aber zurückhält.

„Vielleicht ist es ganz gut, sportlich etwas herunterzufahren angesichts meiner Verletzungshistorie“, sagt Anton. Immer wieder musste der Mittelfeldakteur längere Zwangspausen einlegen – sei es wegen eines Mittelhandbruchs, zäher Schulterverletzungen oder eines Wadenbeinbruchs. Hinzu kommt die berufliche Situation – der Schodener arbeitet seit Jahresbeginn im luxemburgischen Born im dortigen Maison Relais. In dieser Kinder-Ganztagsbetreuung ist Anton im Bereich der Bewegungsangebote tätig. Bei der SG Saartal will Anton noch „drei bis fünf Jahre“ weiter spielen, sofern es die Gesundheit zulässt – und vielleicht in dieser Zeit den Sprung in die Rheinlandliga in Angriff nehmen.