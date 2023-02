Fußball-Bezirksliga: Topspiel : Der Erfolg, der aus der Kälte kam

KONZ Fußball-Bezirksliga: 45 Minuten hielt das Geichlinger Bollwerk in Konz, am Ende waren die Verhältnisse aber zurecht gerückt.

Trotz des am Ende deutlichen 4:1-(0:0)-Sieges der Gastgeber: Das war ein hartes Stück Arbeit für den SV Konz gegen den Tabellenvorletzten aus Geichlingen, dessen Bollwerk 45 Minuten lang hielt und der zwischenzeitlich am Ausgleich schnupperte. Beim Schlusspfiff von Schiedsrichter Tim Steffens aber waren nach 90 bitterkalten Minuten auf dem Kunstrasenplatz des Saarmosel-Stadions die Verhältnisse wie zuvor erwartet zurecht gerückt.

Die vielleicht entscheidende Szene spielte sich nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit ab: Die Gastgeber führten nach dem Kopfballtreffer von Pascal Güth (48.) im Anschluss an einen Eckball verdient mit 1:0, als die Eifeler eine zehnminütige Drangphase einläuteten. Bei einem Konter über die linke Seite traf ein gefühlvoller, flacher, langer Ball von Bastian Kusch den Innenpfosten des Kastens von Torwart Daniel Haas, kullerte danach seelenruhig über die Linie, „rasierte“ den gegenüberliegenden Pfosten und entschied sich dann dafür, doch noch auf der aus Geichlinger Sicht falschen Seite der Torlinie weiter am Spiel teilzunehmen.

„Wenn Du unten stehst, gehen diese Dinger eben nicht rein.“ Achselzuckend und mit leichter Verzweiflung nahm Gästecoach Ingo Grün die Szene zur Kenntnis, um festzuhalten: „Heute war sowieso nicht der Tag, an dem wir punkten mussten. Das war nicht unsere Kragenweite. Wir wollten ein gutes Spiel abliefern, das haben wir auch getan. Die Gegner, die wir unbedingt schlagen müssen, wenn wir noch unsere kleine Chance wahren wollen, da unten doch noch raus zu kommen, die haben wir jetzt vor der Brust.“

SVK-Coach Thomas Berens im langen Mantel an der Seitenlinie durfte mit ansehen, wie seine Mannschaft nicht in Hektik verfiel und die taktische Linie beibehielt. „Ich muss der Mannschaft ein Kompliment machen, dass sie die Geduld nicht verloren und diszipliniert weiter agiert hat. Ich bin jedenfalls hoch zufrieden mit dem Einstand ins neue Jahr.“

Auch wenn nach oben keine Ambitionen und nach unten keine Sorgen mehr im Lager der Kicker vom Saarmosel-Eck herrschen, hat Berens noch genaue Vorstellungen vom restlichen Saisonverlauf. „Wir möchten jedes Spiel gewinnen und ich will die Mannschaft weiter voran bringen. Gestern in Schleid hat man beim Ruwertaler Sieg gesehen, was alles möglich ist. Ich glaube, wir können noch eine sehr gute Runde spielen.“