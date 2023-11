Fußball-Bezirksliga Fußball-Bezirksliga: Aufsteigerduell in der Waschküche endet unentschieden

Gerechte Punkteteilung im Duell der Aufsteiger der Fußballkreise Mosel und Eifel in der südlichen Vulkaneifel: Tore von Peter Grün (17.) im Anschluss an einen Eckball zugunsten des Gastes und der Ausgleich durch Patrick Scheid nach Wiederbeginn (57.) sorgen für eine Punkteteilung bei strömenden Regen auf einem aufgeweichten Platz zwischen der SG Laufeld/Buchholz und dem TuS Ahbach. Mit dem Remis zeigten sich am Ende beide Coaches angesichts einer engagierten Vorstellung ihrer Teams unter miserablen Bedingungen zufrieden.