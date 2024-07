Regionaler Fußball im Fokus Salmrohr wieder Topfavorit auf den sofortigen Wiederaufstieg?

Der frühere Rheinlandligist SG Ellscheid möchte wieder ins gesicherte Mittelfeld. Spielertrainer Markus Boos, der das Team mit Co-Trainer Chris Gräfen coacht, richtet den Blick nach vorn. „Wir wollen einen attraktiven Offensivfußball spielen, eine bessere Hinrunde als im Vorjahr hinlegen und den achten Platz bestätigen.“ Die Vorbereitung hatte es in sich: „In den Testspielen haben wir sehr gute Leistungen gezeigt und alle Partien gewonnen. Mit aktuell 16 Spielern bei den Einheiten geht es jetzt weniger um die Intensität, vielmehr sollen der taktische Feinschliff und der Spaß im Vordergrund stehen.“ Gegen die A-Ligisten SG Schneifel II (6:1), SG Kylltal (2:0), SG Zell, Fortuna Ulmen (jeweils 7:0) und die A-Jugend des FSV Tarforst (11:2) wurden klare Siege eingefahren, gegen Mitte-Bezirksligist SG Maifeld-Elztal hieß es 6:3. Bevor es am Sonntag im Rheinlandpokal gegen A7-Aufsteiger SV Mehring (14.30 Uhr, in Mehring) geht, bestreitet man ein letztes Testspiel am heutigen Dienstag (19 Uhr in Ellscheid) gegen A-Ligist SV Masburg. Neben den bereits vorgestellten Neuzugängen Michael Marcheim (TuS 05 Daun), Bennet Stölben und Enrico Strunk (beide A-Jugend JFV Vulkaneifel) haben die Alfbachtaler vom Mosel-C-Ligisten SV Neuerburg Mittelfeldspieler Yousuf Begou an Land gezogen. Der Liga-Auftakt findet bei Aufsteiger SV Sirzenich (Sonntag, 4.8., 14.30 Uhr) statt, ehe man die SG Saartal empfängt und dann wieder auf Reisen geht (SV Lüxem).