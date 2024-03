Fußball-Bezirksliga Arzfelder Frühlingserwachen an der Saar

In einem Duell zweier Mittelfeldmannschaften ohne Abstiegssorgen und ohne große Ambitionen nach oben setzte sich die SG Arzfeld in einer torreichen Partie mit 3:2 in Konz durch. Andreas Theis hatte die Gäste bereits nach fünf Spielminuten in Führung gebracht. Bah und Arens erhöhten auf 3:0, ehe Picko fast mit dem Halbzeitpfiff verkürzen konnte. Im zweiten Sielabschnitt war der SV Konz zwar überlegen, musste den Gästen aber bei einem Gegentreffer von Jonas Kürwitz den Sieg überlassen.