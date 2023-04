Fußball-Bezirksliga SG Ruwertal feiert Derbysieg gegen den Angstgegner

In einem durchschnittlichen Bezirksligaspiel generierte der SV Lüxem mit einem mühevollen 1:0 gegen das abstiegsgefährdete Geichlingen die Punkte 33 bis 35 und darf langsam für eine weitere Saison in der Bezirksliga planen. In der torlosen ersten Halbzeit versäumte es Lüxem, in Führung zu gehen. Denn Nils Thörner brachte einen an ihm selbst verwirkten Foulelfmeter nicht am guten Gästekeeper Thomas Prinz vorbei (10.), anschließend traf Nils Schermann nur die Latte (28.). Die größte Möglichkeit der Gäste, in Front zu ziehen, vergab der junge Leon Theisges, als SVL-Torwart Josef Mertes den Ball aus dem Winkel fischte (51.). Als Geichlingens Nico Zender eine scharfe Hereingabe von Benny Sorge nach Vorarbeit von Mattis Thörner unglücklich ins eigene Tor abfälschte, stand es nach knapp einer Stunde 1:0 für die Hausherren, die auch im Anschluss daran den Druck hochhielten. Thörner hatte allein die Möglichkeit, die Partie früher zu entscheiden, doch die Präzision im Abschluss fehlte. Mertes verhinderte mit einer Parade nach Freistoß von Janik Masselter den möglichen Ausgleich (88.). „Das knappe Ergebnis gibt den Spielverlauf nicht wider. Wir hatten gegen eine robuste und gut organisierte Geichlinger Mannschaft eine Vielzahl an Torchancen, doch gingen fahrlässig mit ihnen um. Am Ende war es ein dreckiger Sieg, der aber nicht unverdient ist“, attestierte Lüxems Coach Oliver Hongla seinem Team „eine ordentliche Leistung“.