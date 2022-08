Fußball-Bezirksliga : Drei Minuten fehlen zum Premieren-Sieg

Der Hetzerather Andreas Müller (links) kann in dieser Szene Doppeltorschütze Mathias Biwer von der SG Ruwertal nicht stoppen. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

HETZERATH Fußball-Bezirksliga: Der SV Hetzerath und die SG Ruwertal trennen sich am Sonntagnachmittag in letzter Minute 2:2-Unentschieden.

Von Jürgen Braun

Es hat nicht sollen sein: Drei Minuten haben A-Klassenmeister und Aufsteiger SV Hetzerath gefehlt, um zur Heimspielpremiere in der höheren Klasse auch gleich einen Sieg einzufahren. Trotz eines scheinbar beruhigenden 2:0-Vorsprungs Mitte der zweiten Halbzeit und numerischer Überzahl reichte es am Ende nicht für die Mannschaft von Trainer Michael Urbild. Der „Bezirksliga-Dino“ aus dem Ruwertal nahm durch zwei späte Gegentreffer noch einen Punkt mit nach Hause. Für die Moselaner steht nach dem 1:3 zum Auftakt gegen Trassem immerhin der erste Punkt in der neuen Umgebung auf dem Konto.

„Es ist viel zu früh, nach zwei Spieltagen auch nur ansatzweise sagen zu können, wo man leistungsmäßig in der Bezirksliga steht. Aber dass wir eine so etablierte Bezirksliga-Mannschaft wie Ruwertal am Rande der Niederlage hatten und die weitaus deutlicheren Chancen besaßen, stimmt mich doch sehr zuversichtlich für den weiteren Verlauf der Saison“, ordnete der Gastgeber-Coach die Vorstellung bei schwülwarmem Wetter auf dem heimischen Rasenplatz ein.

Den Platzherren spielte in die Karten, dass sie nach dem frühen Führungstreffer durch Tonner schon in der sechsten Minute in Folge eines schlampigen Abspiels in der SGR-Defensive in Führung gingen. Die ganz in Rot gekleideten Gäste hatten in der Folge sogar Glück, dass die Schwarz-Weißen ihre Führung nicht ausbauten. Hetzerath dominierte in der Anfangsphase, hätte bis zum Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Tim Schmitz eigentlich höher führen können, wenn nicht sogar müssen.

In den zweiten 45 Minuten schien die Heimmannschaft dann doch noch auf die Siegerstraße einbiegen zu können. Schütz erzielte quasi im dritten Versuch aus nächster Distanz das 2:0, nachdem die Ruwertaler Defensive den Ball eigentlich schon zweimal geklärt zu haben schien. Letztendlich aber fiel die Pille dem frei stehenden Torschützen noch einmal vor die Füße, und der ließ sich nicht lange bitten. Als SGR-Abwehr-Organisator Karsten Willems dann auch nach seiner zweiten Gelben Karte mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz musste, schien die Begegnung eigentlich gelaufen.

Schien aber nur! „Danach haben wir eine ordentliche Reaktion gezeigt und das Spiel endlich an uns gerissen“, analysierte der neue Ruwertaler Coach Daniel Will. Zugute kam den Gästen, dass sich auch Hetzerath selbst dezimierte und nun beide Mannschaften numerisch wieder auf gleicher Höhe waren. Die Hetzerather Abwehr „schwamm“ in den letzten Minuten ordentlich. Der zweite Treffer von Luca Schütz und damit der letztendlich auch verdiente Ausgleich für den Gast waren die Folge. In der dreiminütigen Nachspielzeit fiel sogar noch eine immer länger werden Flanke von Lukas Hofmann auf den Balken des SVH-Kastens. Das wäre dann sogar noch der Dreier in letzter Sekunde gewesen.

So ganz zufrieden war Ruwer­tals Trainer trotz des späten Punktgewinns aber dennoch nicht: „Wir haben uns die beiden Gegentore im Prinzip selbst rein gelegt. Und ich hätte auch erwartet, dass meine Mannschaft gegen einen Aufsteiger, der nur Langholz spielt, fußballerisch mehr bietet als nur zum großen Teil mitzubolzen.“

SV Hetzerath: Philipp Beuel – Max Lehnert, Andreas Müller, Leonard Tonner, Maik Elsen (80. Hua Wilfried Sergej Kofi), Luca Schütz (89. Manuel Tormann), Luca Schäfer, Nico Schäfer, Nico Hettgen (61. Yannic Theile), Miles Cornelißen (87. Marvin Hoffmann), Mario Kön

SG Ruwertal: Felix Kloy, Nikolas Kruchten, Christopher Pieper, Lukas Hofmann, Pascal Neumann, Mathias Biwer, Bastian Jung (73. Tim Herres), Jonas Jung (85. Babacar Diop), Ruben Herres, Karsten Willems, Christopher Cartus

Tore: 1:0 (6.) Tonner, 2:0 (67.) Schütz, 2:1 (71.) Biwer, 2:2 (90.) Biwer

Schiedsrichter: Tim Schmitz – Zuschauer: 120 – Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karten für Willems (Ruwertal, 62.) und Tonner (Hetzerath, 84.)

(jüb)