Fußball-Bezirksliga Wittlich spielt nur remis, aber Schweich verliert

Die SG Zewen holte sich nach dem guten 0:0 im Hinspiel in Wittlich mit einem 1:1 vor eigener Kulisse auch im Rückspiel einen wertvollen Punkt gegen den Liga-Primus. Erst zwölf Minuten vor Schluss kam richtig Bewegung in die umkämpfte Partie, als ein Freistoß von Albutrin Aliu aus 22 Metern im unteren Eck einschlug und RW in Führung ging – 0:1 (78.). Vier Minuten später stellte Marcel Krames den 1:1-Endstand her, nachdem Justus König ein Kopfballduell im Mittelfeld gewann und präzise auf Krames durchsteckte. Der Aufsteiger besaß die besseren Möglichkeiten zum Sieg: Dennis Thon traf mit einem Freistoß die Latten­unterkante, Tim Höfer vergab aus guter Postion. Yannick Andreas fand am kurzen Pfosten stehend seinen Meister in RW-Torwart Phi­lipp Berhard, der stark parierte. Auf Wittlicher Seite verpassten Yannick Lauer mit einem Lupfer und Max Düpré mit einem Kopfball im Anschluss an eine Ecke den möglichen Wittlicher Sieg. „Es war wieder eine gute Teamleistung von A bis Z. Wir haben kompakt gestanden, taktisch diszipliniert gespielt und oft Nadelstiche nach vorn gesetzt. Mit dieser engagierten und couragierten Leistung waren wir nah dran, das Spiel zu gewinnen“, freute sich Zewens Trainer Patrick Zöllner, beide Partien gegen den Tabellenführer nicht verloren zu haben. „Wir haben zu viele Fehler in der zweiten Halbzeit fabriziert und die Klarheit in den Aktionen vermissen lassen, so dass die Punkteteilung in Ordnung geht“, gestand RW-Trainer Guido Habscheid.