Fußball-Bezirksliga : Elf auf einen Streich: Wittlicher Galavorstellung

Fußball-Bezirksliga: Aufsteiger aus Zewen gewinnt turbulente Partie in Zeltingen. Schweich gewinnt knapp in Konz.

SV Rot-Weiss Wittlich – SG Geichlingen 11:0 (4:0)

Gegen eine ersatzgeschwächte Geichlinger Mannschaft – es fehlten acht Stammspieler aus diversen Gründen – zauberte RW Wittlich eine Galavorstellung auf den Kunstrasen und durfte sich nach dem zweistellig ausgefallenen Sieg genüsslich zur Säubrennerkirmes aufmachen. Bereits zur Halbzeit war Wittlich auf 4:0 enteilt, bevor es im zweiten Durchgang für Geichlingen bitter wurde. RW-Coach Karl-Heinz Gräfen freute sich über eine „sehr ansprechende Vorstellung, bei der wir von Anfang an konzentriert waren und bis zum Schluss gierig und dominant blieben. Es haben sich alle fünf Einwechselspieler ihren Einsatz verdient, wobei mich schon der starke Auftritt von Marc Arbeck mit zwei Toren und auch von Daniel Braun gefreut haben. Wir hatten einen sehr hohen Ballbesitzanteil und haben die Aufgabe seriös gelöst.“ Geichlingens Coach Patrick Kettmann meinte, dass „wir aufgrund der acht Ausfälle keine Chance hatten auf einen Punkt. Wir haben zu viele einfache Fehler gemacht und dem Gegner die Tore quasi aufgelegt, wobei Wittlich schon eine starke Mannschaft ist. Bis zur Halbzeit haben wir beim 0:4 noch ganz gut mitgehalten.“ Die einzige Torchance im ganzen Spiel von Leon Theisges verhinderten Max Düpré und Torwart Jonas Landen im Verbund. Die RW-Tore erzielten Sebastian Szimayer (drei), Gjergj Prebreza (zwei), Marc Arbeck (zwei) sowie Gabriel Harig, Yannick Lauer, Nils Habscheid und Daniel Braun.

SG Daleiden – SG Geisfeld 5:1 (2:0)

Und wieder gab es für die Gäste aus dem Hochwald im Islek nichts zu holen. Beim 1:5 gegen eine vor allem im ersten Durchgang griffige und offensivstarke Daleidener Mannschaft hatte Geisfeld nicht viel entgegenzusetzen. „Es ist jetzt schon der dritte Auftritt in Folge dort, dass wir so einen Mist zusammengespielt haben. Wir hätten uns besser aus Drucksituationen lösen und nicht zu oft die falschen Entscheidungen treffen sollen“, ärgerte sich Spielertrainer Sven Gaspers vor allem über die Performance in den ersten 25 Minuten, bei denen „wir auch mit 0:5 in Rückstand geraten hätten können“. Daleiden legte durch die Tore von Musa Bah (6.) und Dreifachknipser Manuel Mombach (15.) früh zwei Treffer vor, ehe der eingewechselte Lorenz Schmitt die Riesenchance zum Anschluss vergab (37.). Die Hochwälder hatten sich für die zweiten 45 Minuten viel vorgenommen, doch nach einer Ecke und dem 3:0 von Joschka Trenz (51.) war die Vorentscheidung gefallen. Mit einem Doppelschlag binnen zwei Minuten von Mombach (68., 68.) zum 5:0 war dann alles klar. Christian Alt sorgte mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 85. Minute für den Ehrentreffer der Gäste. Daleidens Spielertrainer Andreas Theis konstatierte, dass „wir eine sehr starke erste Halbzeit gespielt haben, bei der wir uns viele erstklassige Torchancen erarbeitet haben, die uns eigentlich mit 5:0 in die Halbzeit hätten gehen lassen können. Vor allem über die Außenpositionen waren wir präsent und haben die Umschaltmomente, als Geisfeld aufmachte, super genutzt.“

SV Zeltingen-Rachtig – SG Zewen 4:5 (1:2) In einem turbulenten Spiel zweier auf Offensive getrimmter Teams hatte der Aufsteiger das bessere Ende für sich. So gelangen Zewen die ersten drei Auswärtspunkte der noch jungen Saison. Zunächst eröffnete Yannik Dietz für die Heim­elf den Torreigen (18.), ehe Zewen noch in der ersten Halbzeit die Partie drehte. Ein Kopfball von Dennis Gasteier (25.) zum 1:1 und ein direkt verwandelter Freistoß von Dennis Thon (28.) ließen die Gäste jubeln, bevor Erik May nach Ecke von Lars Wagner auf 3:1 stellte (54.) Postwendend gelang Dietz nach einem Drehschuss der 2:3-Anschlusstreffer (56.). Als May das 4:2 erzielte (64.), geriert Zewen in eine schläfrige Phase: Alex Schiffmann (73.) und erneut Dietz nach Vorarbeit von Sascha Kohr egalisierten die Zewener Führung (79.) zum 4:4. Dann wurde es unübersichtlich. Als der quirlige Dietz SG-Torwart Dominik Wintersieg umkurvte und sich dieser nur mit einer Notbremse zu helfen wusste, sah der Gästekeeper Rot (85.). Nichtsdestotrotz gelang den Gästen durch Yannick Andreas in der zweiten Minute der Nachspielzeit das 5:4-Siegtor, als der Eurener Neuzugang den für Wintersig ins Tor gerückten Alexander Hinz und dessen Vorderleute ausspielte und nur noch einzuschieben brauchte – 4:5 (90.+2). „Für die Zuschauer war es ein interessantes Spiel, weil reichlich Tore gefallen sind. Wir hatten viele Stellungsfehler in unserem Spiel, Zeltingen aber zum Glück auch. Es war ein gelungener Auswärtseinstand für uns“, freute sich SG-Trainer Patrick Zöllner über den Sieg an der Mittelmosel.

SG Kyllburg – SV Lüxem 3:3 (3:2)

Eine 3:1-Führung nach 32 Minuten reichte bei der Saison-Ouvertüre der Kyllburger gegen eine stark verbesserte Lüxemer Mannschaft nicht zum Sieg. Vor 200 Zuschauern in Badem drehte die Reiter-Elf den frühen Rückstand durch Nils Thörner (3.) und legte nach Treffern von Daniel Robertz (13.), Michael Nierobis (27.) und erneut Robertz (32.) nach reichlich einer halben Stunde vor. Doch Lüxem brachte sich durch Thörner, als er von Raphael Ney super in den Lauf bedient wurde, ins Spiel zurück – 3:2 (35.). Kyllburg versäumte es, im zweiten Abschnitt den vierten Treffer nachzulegen, auch weil Reiter gerne zwei Elfmeter gesehen haben will. Nach zwei taktischen Fouls musste Nico Hüweler in der 88. Minute mit der Ampelkarte raus. Das Unterzahlspiel wurde dann durch den überragenden Dreifachtorschützen Nils Thörner bitter bestraft, als der Lüxemer Stürmer nach einer Ecke unbedrängt zum Kopfball hochstieg und das 3:3 erzielte (89.). In der achtminütigen Nachspielzeit wurde den Gästen wegen eines Handspiels der Siegtreffer aberkannt. Kyllburgs Trainer Roger Reiter war mit der „Leistung in der ersten Halbzeit zufrieden, doch bei den Gegentoren haben wir schlecht und luftig verteidigt und uns blöde Gegentore gefangen. Jetzt wissen wir ungefähr, wo wir stehen, brauchen uns aber ob des verpassten Sieges nicht bange zu machen.“

SV Schleid – SG Saartal Trassem 5:3 (3:0) Aufsteiger SV Schleid hat mit dem 5:3-Sieg gegen einen der Titelmitfavoriten ein erstes Achtungszeichen gesetzt. Trainer Taner Weins ließ sich nach einer erstklassigen Leistung in der ersten Halbzeit fast schon zu Superlativen hinreißen. „Das war ein ganz toller Fußballabend und ein Spiel zum Genießen. Obwohl mit Luca Eichner und Marius Hugo sowie Gianluca Bohr einige herausstachen, haben wir eine gigantische Teamleistung gebracht. Wir haben den Gegner fast komplett im Griff gehabt.“ Marius Hugo legte nach feinem Diagonalpass von Bohr das 1:0 vor (9.), ehe Bohr selbst mit einem direkt über die Mauer gezirkelten Freistoßtor zum 2:0 glänzte (21.). Nach Vorarbeit von Dennis Wadych besorgte Tim Hartmann das dritte Tor (34.), ehe der Spielertrainer fünf Minuten nach Wiederbeginn mit einer Einzelleistung die Entscheidung erzwang – 4:0 (50.). Lukas Kramp brachte die Saartaler mit einem verwandelten Handelfmeter auf 1:4 heran (58.). Zwei taktische Fouls von Fabian Müller zwangen die Gäste nach der Gelb-Roten Karte ins Unterzahlspiel (62.), dennoch brachte Nicolas Jakob Trassem auf 2:4 heran (74.). Mit dem 5:2 von Nico Britz, der einen 16-Meter-Schuss ins lange Eck beförderte, war die Partie entschieden. Mit dem Schusspfiff markierte Nicolas Jakob das 3:5. Saartal-Trainer Heiko Niederweis sprach von „einer absolut verdienten Niederlage. Wir haben zu keiner Zeit zu unserem Spiel gefunden und sind mit dem aggressiven Anlaufverhalten von Schleid überhaupt nicht klargekommen.“

SV Konz – TuS Mosella Schweich 2:3 (0:1) In einem intensiven und packenden Spiel entführte Schweich beim 3:2-Erfolg in Konz die Siegpunkte. Stephan Schleimer sorgte in der 16. Minute für die Gästeführung, die Tristan Reger mit einem verwandelten Foulstrafstoß in der 57. Minute egalisierte. Zuvor war Stefan Becker regelwidrig von den Beinen geholt worden. Die Schweicher Antwort auf das 1:1 folgte auf dem Fuß, als Philipp Grundmann nach einem Freistoß per Drehschuss in den Winkel traf – 1:2 (59.). Als Schleimer eine Viertelstunde vor Schluss die Gästeführung ausbaute, war die Vorentscheidung gefallen. Doch der junge Niclas Seibel machte es mit dem 2:3-Anschlusstreffer (85.) nochmals spannend. Die Partie vor 250 Zuschauern im Konzer Stadion war hitzig, laufintensiv und von Nickligkeiten geprägt, doch Schweichs Trainer Thomas Schleimer sah vor allem in der „starken Mentalität sowie der hohen taktischen Disziplin im Kampf gegen den Ball“ die Gründe für den ersten Dreier der Saison. Der für den urlaubenden Thomas Berens an der Konzer Seitenlinie stehende Co-Trainer Marius Weis sah eine „ärgerliche und vermeidbare Niederlage. Schweich hat in der ersten Halbzeit mehr Meter gemacht, als wir nicht mehr so druckvoll waren und kein gutes Gegenpressing besaßen. Die langen Bälle über die Außen sind oft nicht angekommen. In den letzten 25 Minuten hatten wir gute Umschaltmomente, doch es hat nicht mehr zum 3:3 gereicht.“

SG Mont Royal Enkirch – TuS Schillingen 0:2 (0:0) Gegen effiziente und abgebrühte Schillinger nutzte die SG Mont Royal einmal mehr ihre Großchancen nicht. Allein im ersten Durchgang hatten zweimal David Böhm und einmal Julian Jung die Möglichkeit, in Führung zu gehen. Enkirch war das spielerisch bessere Team, doch die Hochwälder nutzten ihre Torabschlüsse zu zwei Treffern. Christian Weber traf nach einer unübersichtlichen Aktion im Fünf-Meterraum zum 0:1 (56.), ehe Tobias Anell mit einem Dribbling über den haben Platz in der 70. Minute für die Entscheidung sorgte. „Zuerst haben wir uns dem schwachen Niveau der ersten Halbzeit angepasst und hatten Probleme in der Spieleröffnung, doch in der zweiten Hälfte besaßen wir das strukturiertere Spiel und die Mehrzahl an Torchancen. Nach dem 2:0 haben wir es routiniert runtergespielt“, bilanzierte Schillingens Coach Sascha Freytag. Dessen Pendant auf Enkircher Seite attestierte seinem Team eine „gute spielerische Leistung, doch erneut haperte es an der Chancenverwertung. Von den sechs, sieben Hochkarätern müssen wir vier zwingend machen. Oft hat der finale Pass in die Box gefehlt“, machte Thomas Kappel die fehlende Kaltschnäuzigkeit beim Abschluss für die zweite Niederlage verantwortlich. (L.S.)

