Fußball-Bezirksliga : Sieben auf einen Streich: Bittere Konzer Lehrstunde

Fußball-Bezirksliga: Kantersieg für den Spitzenreiter aus Wittlich. Saartal-SG, Schweich und SG Ruwertal feiern Auswärtserfolge.

SG Kyllburg – SG Saartal Trassem 1:4 (0:2)

Während Kyllburg weiterhin auf den ersten Sieg wartet, haben sich die Saartaler mit aktuell neun Punkten in der Spitzengruppe festgebissen. Kyllburgs Coach Roger Reiter fasste die Partie mit den Worten „das Ergebnis ist enttäuschend, unsere Leistung bis zur 30. Minute war okay“, zusammen. „Danach haben wir das Fußballspielen eingestellt und nach dem 0:2 kaum noch Gegenwehr geleistet.“ Der 61-Jährige ging in seiner Einschätzung sogar noch einen Schritt weiter: „Mit dieser Leistung haben wir in der Bezirksliga nichts verloren.“ Nach Solo und Chip-Pass über die Abwehr setzte Lucas Jakob seinen Bruder Nicolas in Szene, der mühelos zum 1:0 traf (32.). Vier Minuten später hatte Thomas Beck aus „abseitsverdächtiger Position“ (O-Ton Reiter) Lukas Kramp bedient, der auf 2:0 für Trassem stellte. In der 54. Minute führte Kramp nach einer Kombination über Nico Ockfen und Dominik Lorth die Gäste mit dem 3:0 endgültig auf die Siegerstraße. Leichte Hoffnung keimte bei den Eifelern auf, als Daniel Robertz neun Minuten vor Schluss das 1:3 erzielte. Doch faktisch im Gegenzug stellte Nicolas Jakob mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her – 1:4 (82.). Saartal-Coach Heiko Niederweis war zufrieden: „Wir haben über fast 90 Minuten die Partie dominiert und sehr wenig zugelassen. Tempo und Rückwärtsbewegung haben gestimmt, es war ein gelungener Auftritt nach der Kräfte zehrenden Pokalpartie vom Mittwoch gegen die Eintracht. Mir war wichtig, dass wir uns vor dem spielfreien Sonntag nächste Woche mit diesem Sieg jetzt über neun Punkte auf der Habenseite freuen können.“

SV Schleid – SG Geisfeld 0:0

Für Schleid war es nach dem Gastspiel in Langsur gegen Zewen die zweite Nullnummer der Saison, bei Geisfeld stimmte zumindest die Defensivleistung wieder. In einem chancenarmen Spiel agierte der Aufsteiger partiell „ein bisschen träge. Wir waren in manchen Situationen einfach nicht wach. Weil wir zu viel durch die Mitte gespielt haben, haben wir es auch nicht geschafft, hinter die Kette zu kommen. Das hat Geisfeld richtig gut gemacht, weil sie im Zentrum stets präsent waren und die Räume besetzt haben“, war Schleids Spielertrainer Taner Weins diesmal nicht so begeistert vom Auftritt des kessen Aufsteigers. Die besten Gelegenheiten aufseiten der Hausherren verpassten Sebastian Ting mit einem direkt vors Tor geschlagenen Freistoß, der nur um einen Hauch über den Balken strich, sowie nach einem Freistoß von ­Gianluca Bohr, dessen Flanke der aufgerückte Luca Eichner freistehend ebenso knapp verpasste. Geisfeld agierte robust, brachte „teilweise auch eine enorme Härte in die Partie“ (O-Ton Weins) und hatte durch Andre Lochen zweimal die Möglichkeit zum Siegtor, das Jens Freis im Schleider Kasten mit tollen Paraden verhinderte.

SG Daleiden – TuS Mosella Schweich 1:3 (1:1)

Nach dem Sieg in Konz (3:2) brachte die Mosella auch aus Arzfeld drei Auswärtszähler mit. Zunächst legte Daleiden durch einen verwandelten Foulstrafstoß von Manuel Mombach nach einer Attacke an Florian Arens vor – 1:0 (11.). Musa Bah hätte anschließend mit einem Kopfball auf 2:0 stellen können. Doch Schweich fand 20 Minuten später nach einer ähnlichen Situation eine Antwort. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld wurde Stephan Schleimer zu Boden gestreckt. Den fälligen Elfer verwandelte Marc Pitsch zum 1:1 (31.). In der 68. Minute verwertete Jens Schneider nach einem der unzähligen Eckbälle mit dem zweiten Versuch einen Distanzschuss zur Schweicher Führung. Nach dessen Selbsteinwechslung brachte SG-Spielertrainer Andreas Theis nochmals frischen Wind in die Partie, doch weder Theis noch Marius Lempges trafen zum Ausgleich. Die Mosella blieb Spielkontrolleur und hatte durch Schneider sowie Valentin Frick weitere Chancen zur Resultatserhöhung. In der Nachspielzeit machte Eliah Dick nach einer weiteren Ecke mit einem Schuss zentral aus elf Metern mit dem 3:1 den Deckel endgültig drauf (90.+1). Schweichs Trainer Thomas Schleimer frohlockte, dass „ich meiner Mannschaft ein großes Kompliment aussprechen möchte, dass sie von der ersten bis zur letzten Minute so ein Spiel abgeliefert und eine große Willensleistung gezeigt hat, gegen einen Gegner, der leidenschaftlich alles wegverteidigt hat. Es war das erwartet schwere Spiel, in dem wir wieder eine Topleistung für drei Punkte gebraucht haben.“

SV Konz – SV Rot-Weiss Wittlich 1:7 (0:6)

Eine bittere Lehrstunde musste der SV Konz beim Gastspiel des Tabellenführers aus Wittlich über sich ergehen lassen. Bereits zur Halbzeit führte die wie entfesselt und kombinationssicher aufspielende Gästeelf mit 6:0. Yannick Lauer traf nach sieben Minuten zur frühen Führung. Anschließend stellte Kevin Arbeck sein großes Können unter Beweis, als er zweimal nach Vorarbeit von Gjergj Prebreza und Gabriel Harig zum 3:0 einköpfte (10./22.). Konz wirkte defensiv schläfrig und nach vorn harmlos und gestattete Nils Habscheid nach knapp einer halben Stunde den nächsten Treffer, als Nicolae Stefan einen Ball eroberte und auf den 25-jährigen Neuzugang zurücklegte – 0:4 (29.). Weil Konz auch danach die Ordnung verlor und völlig unsortiert war, stellte Marc Arbeck noch vor der Pause auf 6:0. Beim fünften Treffer schob der kongeniale Partner und Bruder von Doppeltorschütze Kevin Arbeck aus zentraler Position ein (41.), und drei Minuten später machte der 23-Jährige mit einem Tunnel gegen Konz’ Keeper Jordan Nkamgove das halbe Dutzend voll – 0:6 (44.). Das Konzer Spiel wurde nach dem Wechsel marginal besser, Stefan Becker traf mit einem Kopfball nur die Latte (53.), Nico Picko nur den Pfosten (60.). Doch nach einer Stunde stellte Lauer mit seinem zweiten Treffer auf 7:0 (62.). Wermutstropfen für einen genialen Auftritt von RW Wittlich war die Rote Karte gegen Sebastian Szimayer, der nach einem groben Foul an Tristan Reger im Mittelfeld nur sechs Minuten nach seiner Einwechslung vorzeitig zum Duschen geschickt wurde. Mit dem Schlussakkord gelang dem SVK durch einen verwandelten Handelfmeter in der 90. Minute der Ehrentreffer. Ernüchtert stellte Konz’ Trainer Thomas Berens fest, dass „wir über 60 Minuten gar nicht auf dem Platz waren und alles vermissen ließen, was uns sonst auszeichnet“.

SV Hetzerath – TuS Schillingen 1:3 (1:1)

Gegen effiziente Schillinger blieb der Aufsteiger diesmal ohne Punkte. Beim 3:1-Erfolg der Hochwälder gegen eine in der ersten Halbzeit auf totale Offensive eingestellte Hetzerather Mannschaft sorgten zwei Foulelfmeter für die Vorentscheidung. Zunächst legte der SVH durch Maik Elsen nach einem an Luca Schütz verwirkten Foulelfmeter mit 1:0 vor (16.). Anschließend schoss der junge Yannic Theile die Kugel ans Lattenkreuz (24.), bevor Julian Flesch beim Ausgleich vom Elfmeterpunkt nach Foul an Torsten Schuh SVH-Torwart Philipp Beuel verlud und zum 1:1 traf (29.). Die Schwarz-Weißen legten Tempo und gute Spielzüge auf den Platz und knüpften nahtlos an die starke Leistung beim Rheinlandpokalmatch am Mittwoch gegen Ehrang/Pfalzel (1:2) an. Doch nach dem Wechsel sorgte Flesch nach einem weiteren Foulelfmeter – diesmal wurde Tobias Anell von den Beinen geholt – mit dem 2:1 für einen Richtungswechsel. Schillingen spielte seine Routine aus und schaffte es immer wieder, über schnelle Umschaltmomente zum Erfolg zu kommen. Einen dieser Konter nutzte Tobias Anell zum erlösenden 3:1 (84.). Hetzeraths Coach Michael Urbild sprach von einem „gebrauchten Tag. Es ist unerklärlich, warum wir nach der ersten Halbzeit, in der wir hätten 2:0 führen müssen, so eingebrochen sind“. Sein Pendant Sascha Freytag meinte, dass „wir zur Halbzeit mit dem 1:1 gut bedient waren, dann aber einen besseren Zugriff hatten und ein bisschen effizienter waren“.

SV Zeltingen-Rachtig – SG Ruwertal 1:3 (0:2)

Unter Max Tyrell, der das Ruwer­taler Team nach der Trennung von Daniel Will coachte, gelang der ersehnte erste Saisonsieg. Tim Jakobs hatte die SGR mit einem Doppelpack in der ersten Halbzeit in Führung geschossen (14./36.), bevor Zeltingen nach dem Seitenwechsel zwingender wurde. So kamen die Moselaner durch Moritz Krewer nach einem Freistoß von Benedikt Kaufmann, der zunächst am Innenpfosten landete, in der 58. Minute zum verdienten Anschlusstreffer – 1:2 (58.). Zeltingen legte furios los und hatte durch Felix Franzen und Yannik Dietz zuvor Möglichkeiten zur Führung. Nach dem 1:2 erhöhte der SVZR nochmals das Tempo, hatte in Florian Blesius und Alex Schiffmann weitere Möglichkeiten zum Ausgleich, doch „leider war die Box nicht so besetzt. Mit der Leistung in der ersten Hälfte war ich vom läuferischen Aspekt überhaupt nicht einverstanden. Individuelle Fehler und mangelnde Chancenverwertung waren die Gründe, warum es heute nicht gereicht hat“, war Zeltingens Coach Pascal Meschak enttäuscht. In der 73. Minute sahen Zeltingens Luca Rees nach einem überharten Einsteigen gegen Philipp Hahn sowie Ruwertals Kapitän Karsten Willems, der emotionsgeladen daraufhin seinen Gegenspieler beleidigt haben soll, den Roten Karton. Mit dem letzten Konter machte der eingewechselte Tim Herres mit dem 3:1 den Gästesieg wasserdicht. „Endlich ist bei Tim Jakobs mit seinen beiden Toren ausgerechnet bei seinem ehemaligen Verein der Knoten geplatzt. Wir haben den richtigen Spirit gezeigt und das wichtige Auswärtsspiel verdient gewonnen“, freute sich SGR-Sportchef Max Tyrell.

SG Mont Royal Enkirch – SG Geichlingen 0:3 (0:1)

Der Verzweiflung nahe war Enkirchs Trainer Thomas Kappel nach der 0:3-Niederlage gegen Geichlingen. Seiner Einschätzung nach haben seine Schützlinge fast ein halbes Dutzend beste Gelegenheiten nicht genutzt und unnötige Gegentore kassiert. „Wir haben mal wieder die Tore nicht gemacht, hatten bis zum 0:1 in der 35. Minute das Spiel zu 100 Prozent im Griff“, sah Kappel eine Partie, die man hätte gewinnen können. So blieben beste Chancen von Julian Jung, David Böhm (Doppelchance) sowie von Niklas Servatius ebenso ungenutzt wie ein Elfmeter von Alexander Klein, der die Kugel über das von Thomas Prinz gut gehütete Gästetor wuchtete (62.). Erschwerend kam hinzu, dass sich Benjamin Siweris bei einem Laufduell am Oberschenkel zerrte und bereits nach 20 Minuten aus dem Spiel musste. Geichlingen zeigte sich effizient und legte mit dem Tor in der 36. Minute durch Leon Theisges den Grundstein für den ersten Sieg. Mit dem 2:0 von Jannick Spartz nach Vorarbeit von Noah Prinz war die Vorentscheidung gefallen. Den Schlusspunkt setzte nach einem Tempogegenstoß Nils Trierweiler mit dem 3:0 (87.). (L.S.).

(L.S.)