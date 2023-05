Fußball-Bezirksliga Zwei Doppelpacker und ein Kirmesbier

Doch wieder schlugen die Schillinger in Gestalt von „Strafraugespenst“ Anell zurück. Zwei Minuten vor dem Pausenpfiff von Schiedsrichter Arndt Collmann war der Schillinger Sturmführer mit einem platzierten Linksschuss aus der Drehung heraus ins lange Eck erfolgreich. Der Referee aus Welschbillig sorgte auch in seiner 22. und – nach eigenen Angaben – vorletzten Bezirksliga-Saison mit viel Kommunikation dafür, dass das hitzige Nachbarschaftsduell in geregelten Bahnen verlief.