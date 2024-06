Kommendes Wochenende Fußballfest in der Eifel: Bitburg erlebt das Messen der Besten

53 Punkte aus 22 Spielen, Platz eins und Meister: Die Bilanz der Bitburger Fußballerinnen in der abgelaufenen Rheinlandligasaison war ausgezeichnet. Nach dem abschließenden 4:1 über den SV Rengsdorf wurde zu Monatsbeginn kräftig gefeiert. Doch schon da stand fest: In die Regionalliga aufsteigen will der FC Bitburg nicht.