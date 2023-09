Fußball in der Region Bitburg macht’s immer besser und siegt nun sogar auswärts

Worms-Pfeddersheim · Das 3:2 des FC Bitburg bei der TSG Pfeddersheim hat historischen Wert: Erstmals in der Vereinsgeschichte gab es einen Auswärtssieg in der Fußball-Oberliga. Den Erfolg in Rheinhessen wertet Trainer Fabian Ewertz als Ergebnis eines Lernprozesses.

10.09.2023, 00:24 Uhr

Kaum noch einzufangen war Simon Floß, nachdem er das Tor zum 1:0 für den FC Bitburg erzielt hatte. Foto: Pascal Duppich

Sie agierten über weite Strecken diszipliniert und schlugen in den richtigen Momenten eiskalt zu: Clever und effektiv präsentierte sich der FC Bitburg am Samstag Nachmittag im Oberliga-Duell bei der TSG Pfeddersheim und fuhr mit dem 3:2 (0:0) die Punkte fünf bis sieben im vierten Spiel in Folge ein. „Wir haben es mittlerweile begriffen, dass wir mit Hauruckfußball nicht weiterkommen und auch mal auf unsere Chance lauern müssen“, stellte Fabian Ewertz nach dem zweiten Saisonsieg zufrieden fest. „Wir sind jetzt voll da und haben die Oberliga verinnerlicht.“