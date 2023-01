Zerf : Der Traum von der Oberliga

Jubelnde Spieler des FC Hochwald Zerf: Im bisherigen Saisonverlauf war das ein gewohntes Bild. Foto: Hans Krämer

Zerf Der FC Hochwald Zerf spielt erneut eine starke Saison in der Fußball-Rheinlandliga. Der Lohn für die konstant guten Leistungen ist der erste Rang zur Winterpause. Während die Mannschaft in der Restrückrunde auf dem Platz erfolgreich bleiben will, laufen im Hintergrund die Drähte heiß, um für einen möglichen Aufstieg in die Oberliga gerüstet zu sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Weil die Hochwälder in der vergangenen Saison noch als Spielgemeinschaft an den Start gegangen waren, blieb das Tor zur Oberliga gemäß den DFB-Statuten verschlossen. Vor der Saison stellte Zerf dann durch eine Umbenennung in FC Hochwald Zerf die grundsätzlichen Weichen für den Fall, dass man am Saisonende wieder von ganz oben grüßt. Dieses Mal stünde einem Aufstieg in der Oberliga oder möglichen Relegationsspielen vermutlich nichts im Wege. Und bislang läuft die Saison ähnlich gut wie im vergangenen Jahr.

Bei den jüngsten Mitgliederversammlungen der einzelnen Vereine (FC Zerf, SG Greimerath, SV Hentern, SpVgg Lampaden) wurden erste Themen und Herausforderungen, die im Zusammenhang mit einem Aufstieg in die Oberliga warten würden, diskutiert. Noch gibt es hier aber keine finalen Informationen. „Wir möchten noch die beiden Versammlungen am 5. Februar in Greimerath und Lampaden abwarten, bevor wir etwas verkünden können. Klar ist aber, dass wir nach den Sitzungen noch einige rechtliche Themen mit den Verbänden klären müssen. Wenn wir dann am Ende aufsteigen können, dann werden wir das auch tun“, sagt Edgar Mohsmann, Sportlicher Leiter der Zerfer, ohne konkret werden zu wollen, welche Hürden es noch im Detail gibt.

Extra Tests und Transfers: Das tut sich beim FC Zerf Vorbereitungsspiele: Samstag, 28. Januar: Victoria Rosport - FC Hochwald (Wintercup in Ralingen, 13 Uhr), Sonntag, 29. Januar: Eintracht Trier/Racing Luxemburg - FC Hochwald (Wintercup in Ralingen, 13 oder 15.30 Uhr, ausführlicher Vorbericht zum Turnier folgt), Samstag, 4. Februar: Berdenia Berburg – FC Hochwald (Berburg/Luxemburg, 16 Uhr), Sonntag, 12. Februar: FC Hochwald - SG Geisfeld (Zerf, 14.30 Uhr), Mittwoch, 15. Februar: FC Hochwald - SG Perl/Besch (Zerf, 19.30 Uhr), Freitag, 17. Februar: FC Hochwald - SG Ruwertal (Zerf, 19.30 Uhr). Ligastart nach der Winterpause: Samstag, 25. Februar: SG Altenkirchen - FC Hochwald (Neitersen, 16 Uhr). Transfers: In der Rheinlandliga-Mannschaft sind aktuell weder Zu- noch Abgänge geplant. Allerdings gibt es Änderungen bei der abstiegsbedrohten zweiten Mannschaft (Kreisliga B Trier/Saar). Hier wird Tim Meurer (zuletzt SG Weintal-Oberemmel) die Mannschaft ab sofort als Spielertrainer übernehmen. Darüber hinaus verstärkt ab Sommer Sebastian Lorenz (ebenfalls zuletzt SG Weintal) das Trainerteam. Weiterer Bericht dazu folgt.

Rein sportlich ist die erneut starke Saison keine Überraschung. Die Mannschaft wurde nahezu komplett zusammengehalten und zusätzlich punktuell verstärkt. Dennoch hat sich im Vergleich zur Vorsaison einiges verändert. „Die Gegner spielen aktuell oft destruktiver, darauf mussten wir uns erst einmal einstellen. Wir wissen aber um unsere Qualität und möchten am Ende unter den ersten drei Teams in der Tabelle landen. Je nachdem, ob Tarforst am 18. Februar sein Nachholspiel gegen Niederroßbach gewinnt, erwarte ich bis zum Schluss einen Dreikampf um den Aufstieg“, sagt Fabian Mohsmann, der das Team gemeinsam mit Robin Mertinitz coacht.

Die Hochwälder rechnen sich durchaus Chancen auf den Aufstieg aus. „Wir machen keinen Hehl daraus, dass wir am Ende auch gerne aufsteigen würden. Aktuell versuchen wir das Thema aber noch so weit es geht von der Mannschaft fernzuhalten. Träumen ist aber erlaubt, letztlich ist es ja nur gut so, wenn die Jungs ein Ziel vor Augen haben“, meint der Coach zur Ausgangslage vor dem weiteren Verlauf der Rückrunde.

Selbst bei einem möglichen Aufstieg werden beim FC Hochwald Zerf große personelle Änderungen wohl ausbleiben. Nach jetzigem Stand haben laut Vereinsangaben sowohl das Trainerteam als auch ein Großteil der Mannschaft bereits ihre Zusage gegeben, auch ligaunabhängig weiter für den FCZ auflaufen zu wollen. Vor allem im physischen und athletischen Bereich sieht Mohsmann für die Oberliga Verbesserungsbedarf, weshalb punktuelle Verstärkungen nicht ausgeschlossen sind. In erster Linie wolle man der aktuellen Mannschaft aber das Vertrauen schenken und jedem Spieler die Möglichkeit geben, sich bei einem Aufstieg an die neue Liga zu gewöhnen, um sich weiterzuentwickeln.