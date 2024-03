Fußball im Großherzogtum Luxemburg steht vor dem „Spiel der Spiele“

Ausnahmezustand im sonst so beschaulichen Großherzogtum: Die Nationalmannschaft kämpft um das Ticket zur Europameisterschaft in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli). Dazu muss das Team von Trainer Luc Holtz am Donnerstag, 20. März (18 Uhr MEZ, 21 Uhr Ortszeit, live auf Dazn) in Georgien gewinnen und sich dann am Dienstag im heimischen Stade de Luxembourg durchsetzen. Hier käme es zum Duell mit dem Gewinner der Partie zwischen Griechenland und Kasachstan.