Fußball : Budenzauber und Wanderung beim FSV Salmrohr

Salmrohr (red) Gleich zu Jahresbeginn lädt der FSV Salmrohr zu zwei Veranstaltungen ein: Die zweite Auflage des Technisat-Budenzaubers findet von Freitag bis Sonntag, 3. bis 5. Januar, in der IGS-Turnhalle in Salmtal statt.

Los geht es am Freitag, 18 Uhr, mit dem Turnier der C-Junioren. Am Samstag, 9.30 Uhr, machen die F-Junioren den Auftakt. Anschließend (ab 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr) geht es mit der E-Jugend weiter. Der Sonntag startet mit den Duellen der Bambini (9.30 bis 13 Uhr). Von 13.30 bis 17.30 Uhr steht das Turnier der D-Junioren an. Treffpunkt für die Winterwanderung am Samstag, 11. Januar, ist um 13 Uhr in der Vereinsgaststätte Hattrick. Um 14 Uhr wird zum Gasthof Zur Breit bei Wittlich gewandert.