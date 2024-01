Aktuelle Entwicklungen im Überblick Regionale Fußballpersonalien: Wenn der Trainer des Spitzenreiters geht

Trainer Stephan Zwaag (links) war drauf und dran, mit Jeunesse Junglinster zurück in die zweite Luxemburger Liga zu kehren. Aufgrund interner Probleme hat er nun aber dort aufgehört. Nur ein halbes Jahr spielte der Ex-Bitburger Davis Spruds (rechts) in Hesperingen. Er bleibt in der höchsten Spielklasse des Großherzogtumns, der BGL-Ligue, steht aber künftig wieder in Diensten von Victoria Rosport.

Foto: Fupa/fupa