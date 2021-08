Fußball : Der SV Schleid ist bereit für den Aufstieg

Region Fußball-Kreisliga A Eifel: Grün-Weiße haben personell noch einmal nachgelegt und gehen als Titel-Topfavorit in die neue Runde.

Mit ihrem ehrgeizigen Ziel halten sie beim SV Schleid erst gar nicht hinterm Berg: Das Team um die beiden Spielertrainer Taner Weins und Tim Hartmann – als Aktive über viele Jahre hinweg in höheren Amateurligen erprobt – will Meister werden und den Sprung in die Bezirksliga schaffen. Die Konkurrenz räumt den Schleidern auch beste Chancen ein. Fast durch die Bank werden die Grün-Weißen in der TV-Umfrage als Topfavorit genannt.